2015. aastal snuukri maailmameistriks kroonitud britt Stuart Bingham mõisteti süüdi panustamisreeglite rikkumises. 41aastasele mehele määrati poole aasta pikkune võistluskeeld, lisaks peab maailma edetabeli kümnes mees maksma 20 000 naelsterlingit trahvi.

Rahvusvahelise piljardi ja snuukri alaliidu (WPBSA) uurimine tõi lagedale, et Bingham on viimase seitsme aasta jooksul tegelnud snuukri matšidele panustamisega. Väidetavalt kulutas mees kihlveokontorites enam kui 35 000 naela.

Bingham on varem öelnud, et polnud reegliga täielikult kursis. Nimelt panustas ta matšidele, kus mees ise ei osalenud. "Mul pole midagi varjata ja teen uurijatega pidevalt koostööd. Ma ei teadnud, et ei tohi teiste mängijate peale panustada. Arvasin, et vaid enda tulemustele raha panemine on keelatud. Seda viimast pole ma kunagi teinud," rääkis Bingham Inglismaa meediale.