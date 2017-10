Eesti loositi kolmeliikmelisse alagruppi, kuhu lisaks homsele vastasele kuulub veel Šveits. Valikturniiri teise faasi ehk play-offi pääseb vaid alagrupivõitja. Avakohtumise vilemehed on slovakid Andrzej Budzak ja Michal Zahradnik, EHF-i delegaat Aco Nikolovski Makedooniast.

Rahvusmeeskonna peatreener Rein Suvi rõõmustas, et esmaspäeva õhtuks olid kõik 18 kutsutud koondislast trennis. "Saime täistiimiga tööd teha, jõudsime läbi mängida olukordi nii kaitses kui rünnakul. Loomulikult on teemasid palju ja kõike nii lühikese ajaga lahata ei saa. Aga ega siis mehed esimest päeva käsipalli mängi, paljudes klubides tehakse sarnaseid harjutusi ja liikumisi," kirjeldas Suvi töist esmaspäeva.

"Alustame valiksarja võõrsil, ent tegelikult pole suurt vahet, sest kolmeliikmelises alagrupis on iga mäng ja iga punkt ülitähtsad – ei saa nii, et avakohtumises võtame hoogu ja peidame oma trumpe," muigas Suvi, kes samas kinnitas, et 18-liikmelisest koondisest jäävad planeeritult koju Hendrik Varul ja Sten Maasalu.

Soosikukoorma veeretab Eesti koondise juhendaja meelsasti vastaste õlgadele. "Eks paberil võib ju tunduda, et neil on rohkem pallureid kõvades liigades ja meeskondades. Aga nagu olen siin öelnud, et platsil ollakse ikka seitse meest seitsme vastu. Igal juhul usun meie mängijate võimetesse ning läheme andma kõva lahingut," lubas peatreener.

Vastaste ridades ohtralt MMi ja Meistrite liiga kogemust

Bosnia ja Hertsegoviina käsipalliajaloo suurim saavutusena jõuti 2015. aasta MM-finaalturniirile. Kataris saadi üks võit ning lõpetati 20. kohaga. Tänavu suvel oldi EM-valiksarja teises faasis alagrupis kolmandad ja jaanuaris toimuvale finaalturniirile jäi uks suletuks. Samas alistati kaks korda Soome ning jäädi vastavalt ühe ja kahe väravaga alla EM-pääsme teeninud Austriale.

Eesti on Bosnia ja Hertsegoviinaga kohtunud neljas erinevas MM- või EM-valiktsüklis ning alati suhteliselt võrdselt mänginud. Kaheksast kohtumisest on Eestil kaks võitu, vastastel neli ja kahel korral mängiti viiki. Suurim võit on viie-, suurim kaotus seitsmeväravaline, üldine väravate vahegi näitab võrdsust – 195:206.

Vastaste peatreener Bilal Šuman kutsus koondisse 25 pallurit, kellest 11 osalesid 2015. aasta MM-il. Viimasel hetkel jäi koondisest vigastuse tõttu eemale Plocki Orlen Wislaga Meistrite liigas palliv mängujuht Marko Tarabochia, kuid tugevaid klubisid esindavaid mehi jätkub vastastel igasse liini.

Peale Tarabochia mängivad koguni viis meest sel hooajal Meistrite liigas – Tomislav Nuic, Davor Vražalic (mõl. Istanbuli Besiktas), Senjamin Buric (HBC Nantes), Mirsad Terzic (Veszpremi Telekom) ja Ibrahim Haselijc (Velenje Gorenje). Lisaks on meeskonnas pallureid tugevatest Saksamaa, Prantsusmaa, Türgi, Ungari, Austria, Rumeenia ja Poola klubidest.

Suvi loodab vastaste tugevused lõhkuda

Kui samad vastased viimati ehk 2014. aasta jaanuaris MM-valiksarjas kohtusid, jäi Eesti Vitezis 26:28 alla. Mõlema meeskonna parimad snaiprid – Mait Patrail 8 ja Alen Ovčina 6 väravat – on tänaseni rivis. Kaks kuud varem kaotas Eesti ka Tallinnas, siis 26:29. Dener Jaanimaa viskas toona Kalevi spordihallis 7 ja Patrail 6 väravat.

"Olen analüüsinud nende viimase EM-valiksarja videomaterjali. Mängijateni viime samuti vajaliku info nii mängujoonise kui ka mõne vastase individuaalsete oskuste kohta. Paljud esinesid bosnialaste vastu ka 2013.-14. aastal, nii et nende jaoks on tegu taaskohtumisega," lisas Suvi, kes ise 1995. aastal kahe EM-valikmänguga Bosnia ja Hertsegoviina võrku seitse palli saatis.

Peatreener pidas üheks võtmeküsimuseks, kuidas õnnestub lõhkuda koostöö vastaste tugevate joonemängijate ja tagaliini vahel. "Neil on kaks võimsat meest joonel – Vladimir Vranješ ja Senjamin Buric – ning tagaliinist võib kõikjalt ohtu oodata, seal ei saa kindlasti keskenduda ühe positsiooni kinnipanemisele, nagu näiteks jaanuaris türklastega tegime," lahkas Suvi vastaste trumpe.

Eesti koondis avamänguks Bosnia ja Hertsegoviina vastu: