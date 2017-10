Korvpallihooaeg on mürinal käima läinud ning kõikide liigade mängudega alustatud. Lisaks kodustele meistrivõistlustele on ka piiri taga palju eestlasi, kellel pilku peal hoida.

Õhtuleht võttis protokolli ette ja fikseeris, kus Euroopa nurkades meie pallurid pesitsevad. Kaardil on ära toodud kõik 16 mängijat, kes tänavu end stabiilselt meeste vahel proovile panevad. Siinkohal tasuks lisada, et koos noortega omandavad välismaal korvpalliharidust ligi 30 sportlast. Samuti on piiri taga tublid naised, kellest osad mängivad veel kõrgemalgi tasemel kui mehed. Kahjuks pole ajaleht kummist.

ITAALIA (5)

Siim-Sander Vene (26) – Reggiana Pallacanestro (Serie A)

Teist suve järjest rahvuskoondise tegemistest eemale jäänud Vene leidis augustis nimeka leivaisa Itaaliast. Hooajaks ettevalmistus möödus hästi ning kontrollkohtumistes teenis ääremängija soliidselt mänguaega. Septembris sai pallur aga taas vigastada.