Hetkel WRC sõitjatest MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville lubas, et Walesi rallil kihutab ta täie rauaga ning niisama MM-tiitlist ei loobu.

Belglane jääb hetkel üldliidrist Sebastian Ogierist maha 38 punktiga ning kaks rallit enne hooaja lõppu on laual veel 60 punkti. Matemaatiliselt on niisiis Hyundai piloodil kõik võimalik ning vähemasti lubab mees viimase hetkeni tiitli nimel võidelda.

"Hispaanias saime väga valusa löögi, kuid Walesi ralliks oleme taas löögivõimelised," sõnas mees WRC kodulehel. "Tegemist on unikaalse ralliga kalendris, kus ilm võib väga palju kaarte segada ja kogu asja pea peale pöörata. Kui vihma kallab muutuvad teed eriti libedaks. Tegemist on väga raske ralliga, kuid just see mulle meeldibki"

"Olen siin ennegi poodiumile sõitnud ja mõnusat atmosfääri tundnud. Suurtel kiirustel läbi metsakatsete sõita, mõni kord ka pimedas, on võrratu. Mina kavatsen igatahes viimase hetkeni võidelda," kuulutas belglane.