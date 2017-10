Korvpalliliigas NBA avas läinud ööl oma võitudearve noormängijatega mehitatud Philadelphia 76ers, kes oli 97:86 parem Detroit Pistonsist.



76ersi eest näitasid vinget minekut nende noored mängumehed Joel Embiid, kes tõi 28 minutiga 30 punkti ja noppis 9 lauapalli ning alles oma neljandat mängu pidanud Ben Simmons, kes sai maha kolmikduubliga (21 punkti, 12 lauapalli, 10 söötu).

Simmons on nüüd esimene austraallane, kes säärase saavutusega unelmate korvpalliliigas hakkama on saanud ning oma karjääri esimese nelja mängu jooksul on võimsa statistikasaavutuseni küündinud varem vaid Oscar Robertson ja Art "Hambone" Williams. Võrdluseks, LeBron James sai oma esimese kolmikduubli alles oma teisel hooajal.