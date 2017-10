Tuleval aastal Ott Tänakuga samas tiimis kihutav Jari-Matti Latvala usub, et eestlase Toyotaga liitumine oli hea lüke ning nüüd on nende asi oma potentsiaali realiseerida.

"Ott on tore kutt. Ta pakub minule ja Esapekka Lappile head konkurentsi. Kõige tähtsam on üheskoos hea tulemuse tegemine," sõnas Latvala Soome meediale. "Tiimisisene konkurents on hea asi, kuid sellega ei tohi liiale minna. Usun, et nii ei juhtu."

Mida arvab mees aga üle parda heidetud Hännineni olukorrast? "Loomulikult on see natukene ebaaus Juho [Hännineni] suhtes, oleks olnud tore teda järgmine aasta ka meeskonnas edasi näha," lisas Latvala. "Äkki jätkab ta testisõitjana."