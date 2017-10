Täna sai oma avalöögi korvpalli Balti liiga 14. hooaeg. Kui päeva esimeses kohtumises oleks eestlased niikuinii võidurõõmu tundnud (Pärnu alistas Rapla), siis hoopis rõõmsam sündmus juhtus Taaralinnas, kui Ülikooli korvpallimeeskond alistas Läti liiga liidri BC Ogre 70:64



Tartu Ülikooli kossutiimi hooaeg oli alanud üle kivide ja kändude. Ametlikes mängudes oli neil ette näidata nukker 0-4 saldo ning koos sõpruskohtumistega oldi järjepanu võiduta juba 12 vastasseisus. Ogre oli Läti liigas startinud aga viie võiduga viiest mängust.



Ülikooli spordihallis sai paremini stardipakkudelt minema just kodumeeskond, kes võitis avaveerandi 19:14 ning täpselt sama skooriga oli vastasest parem ka teisel veerandaja, mistõttu mindi poolajapausile tartlaste kümnepunktilises eduseisus 38:28.



Teisel poolajal vähendasid vastased vahe küll korraks nelja punkti peale, kuid lauas selgelt oma üleolekut (lauapallid 48 vs 36) näidanud taaralinlased suutsid oma edu hoida ja võitsid kohtumise lõpuks 70:64



Priit Vene hoolealustest oli täna resultatiivseim Steven Cook, kes kostitas naabreid lätimaalt 27 punkti ja 11 lauapalliga. Carl Engström toetas teda 13 punkti ja 8 lauapalliga ning Tanel Sokk jagas lisaks 7 punktile välja 10 korvisöötu. Ogre resultatiivseim oli Janis Antrops 15 silmaga.



A-alagrupis alistas Šiauliai Minski Tsmoki 94:78, Jurmala Liepaja meeskonna 82:64 ja Pärnu oli 94:88 parem Raplast.

BALTI LIIGA

A-alagrupp

Šiauliai

Liepaja

Vytautas

Rapla

Minski Tsmoki

Pärnu

Jurmala

B-alagrupp

TTÜ

Pieno Zvaigzdes

Barsy

Valmiera

Tartu Ülikool

TLÜ/Kalev

Ogre