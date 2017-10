Korvpalli euroliiga kolmandas mängudevoorus kirjutas omale turniiritabelisse kolmanda võidu Himki meeskond, kes alistas koduväljakul 85:78 Crvena Zvezda.



Tänavu Kaasani UNICSI asemel Vana Maailma eliitseltskonda tõusnud Himki jäi koduväljakul toimunud kohtumises kiirelt 0:7 kaotusseisu ning kuigi pärast šokeerivaid avaminuteid suudeti esimesest hoobist toimuda võitiski Serbia meeskond avaveerandi 28:20.



Siis hakkas aga ka Himkil minema. Aleksi Švedi juhtimisel suudeti kaotusseis tagasi minimaalseks mängida ning poolajapausile mindi Venemaal külaliste ühepunktilises eduseisus (44:43)



Teisel poolajal lükkasid Georgios Bartzokase hoolealused sisse aga teise käigu ning korvi all võimu näidates pisteti veerandaeg kotti 21:11 pärast mida oli viimasel veerandajal tarvis vaid sisse mängitud edu hoida ning kohtumine kuuluski Vene satsile 85:78



Lisaks Švedile (18 punkti + 9 söötu) panustas Himki võitu veel palju punkte James Anderson, kes nelja kaugviskega omale lõpuks 24 punkti kogus. Külaliste resultatiivseim oli Milko Bjelica 15 silmaga.



Piraeuse Olympiacos alistas samal ajal Iisraelis Tel Avivi Maccabi 69:68. Võrdselt kulgenud kohtumises jäi kõik otsustavate hetkede peale. Poolteist minutit enne lõppu juhtisid kreeklased veel 69:63, kuid siis tabas Michael Roll kolmese vähendades vahe kolme punkti peale.



Järgmisel rünnakul Olympiacos ise ei tabanud, misjärel ameeriklasest mängujuht Norris Cole vasturünnakul korvi alla murdis ja seisuks 68:69 tegi.

Külalised oma rünnakul jällegi ei tabanud, mis tähendas, et viimane rünnak jäi koduväljakul pallinud maccabilastele. Paraku ei suutnud mehed piisavalt kiiresti palli üle tuua ning viimasel sekundil Cole'i poolt teele saadetud vise ei tabanud.



Georgios Printezis tõi Olympiacose parimana 21 punkti, kuid lisaks temale said käe valgeks veel üheksa mängumeest. Maccabi resultatiivseim oli ameeriklasest mängujuht Norris Cole 22 silmaga, Pierre Jackson lisas omalt poolt 14.