Jäähoki Soome meistriliigas vandus Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP täna alla Lukko meeskonnale 2:3. Eestlane väravaaktsioonides osaline polnud.



Soomes sisuliselt oma elu hooaega tegev Rooba võiks oma hooaja algusega isiklikus plaanis rahul olla. Pärast 18 mängu on eestlane visanud seitse väravat ja jaganud ka kaks söötu ehk kokku on mehe tänavune punktisaldo (7+2) üheksa.



Seitsme tabamusega jagab eestlane liiga väravaküttide edetabelis hetkel seitsmendat kohta ning arvestades, et senimaani oli mehe parim tulemus kolme aasta eest Espoo Bluesis särgis tehtud 5+3, poleks justkui nurisemiseks põhjust.



Küll on pannud nina krimpsutama meeskonna viimase aja vorm. Koos tänase kaotusega pole JYP võidurõõmu tundnud neljas järjestikus kohtumises ning kolm neist on tulnud lausa Jyväskylä kodujääl.



Selle kõige tulemusena on vahepeal liidrikohtagi hoidnud hokiklubi pudenenud liigatabelis kuuendale positsioonile ning mänguvooru lõpuks võib veel üks tiim neist mööda minna.



Sel nädalavahetusel ootab JYPi mehi ees kohtumised Tappara ja Turu hokiklubidega ning mängudes tabelis Jyväskyläst eespoole olevate tiimidega on hädavajalik enda mängurütm ja -joonis taasleida.



Nimelt läheb Rooba täpselt nädala pärast kodujääl Meistrite liiga raames vastamisi selle sama Tapparaga ning, et veerandfinaali pääsemisest unistada, on kärmelt tarvis uisud kõhu alt välja võtta. Edu korral tuleb JYPi järgmine vastane Zugi ja Brno Kometa vastasseisust.