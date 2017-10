Sloveenia korvpallisensatsioon Luka Doncic tõestas oma väärtust taas. Euroliiga kolmandas mänguvoorus kordas mees oma klubisarja punktirekordit (27) ning tõusis läbi aegade noorimaks palluriks, kelle mängija indeks on küündinud üle 40.

Doncic viskas 27 punkti juba esimeses voorus, kui alistati 88:74 Istanbuli Anadolu Efes. Eelmises voorus piirdus mees "vaid" 14 punktiga, kuid ka see oli piisav, et alistada Moskva CSKA 82:69.



Eile oldi aga 100:90 parem Milano meeskonnast. Noore sloveeni arvele kogunes 28 ja poole minutiga 27 punkti (kolmesed 5st 2, kahesed 9st 5), 8 lauapalli, 5 korvisöötu ja 3 vaheltlõiget.



Lisaks läks 18aastasele mängumehele kirja mängija reiting (PIR) 41, tõustes niimoodi kõigi aegade noorimaks mängijaks, kelle vastav näitaja üle 40 on ulatunud.

201 cm pikkust Doncicit paigutatakse 2018. aasta NBA draft'is vähemalt esiviisikusse, aga mida aeg edasi, seda enam on kuulda, et noormees võiks olla lausa esimene valik.