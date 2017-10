Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp tunnustab vastast, kes on täiseduga Credit24 Meistriliiga liider. „Pärnu meeskond on senise hooaja jooksul igas elemendis väga head mängu näidanud. Eriti pidurdamatud on nad heast vastuvõtust rünnaku ülesehitamisel. Meie jaoks kujuneb ülimalt oluliseks, kui palju suudame neid serviga survestada ja seeläbi nende mängurütmi lõhkuda. Oleme mänguks hästi valmistuda saanud ja arvan, et ka meie oleme senise hooaja parimas vormis,“ kommenteeris Lüütsepp eesootavat vastasseisu Eesti Võrkpalliliidu kodulehel.

Selveri lätlasest peatreener Austris Stals loodab, et noored hoolealused tulevad pingega toime. „Usun, et see mäng tuleb suur võitlus ja mõlemad meeskonnad näitavad kiiret võrkpalli. Loodan, et meie noored mehed suudavad pingele vastu pidada ja näidata kvaliteetset mängu. Eeldan, et tuleb ka mõningaid vigu ja saame tunda servisurvet, ent loodetavasti tuleme sellega toime,“ sõnas Stals.

Saaremaa kogenud juhendaja Urmas Tali teab, et seeriast läheb edasi parim meeskond kahe mängu kokkuvõttes ja avakohtumise eel suuri sõnu ei tee. „Hooaja alguse mängudest võib mõningad järeldused eelolevaks seeriaks ju teha, aga kahe mängu kokkuvõttes läheb parem võistkond poolfinaali,“ rääkis Tali õhtuse mõõduvõtu eel. Saaremaa on hooaega Credit24 Meistriliigas alustanud hästi ja seni pole ühtegi kaotust saadud. „Kuna teine mäng on alles 22. novembril, siis emotsionaalselt on selle mängu võidul vast olulisem tähendus,“ lisas Tali.

Neljandas veerandfinaalis mängivad Rakvere Võrkpalliklubi ja esiliiga võistkond TTÜ/Kiili.