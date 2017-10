Tänavusel hooajal Itaalia tippklubi Pallacanestro Reggianaga käed löönud Siim-Sander Vene on septembri algusest taas hädas olnud väsimusmurruga.

Praeguseks on mees koos kõikide oma kodinatega tagasi Eestisse lennanud ja ka korteri Itaalias ära andnud. Kas säärases olukorras on veel lootust, et mees Saapamaale tagasi läheb?



"Kui nad võtavad minu positsioonile uue mehe, muutub tõenäosus väiksemaks, et ma tagasi lähen," sõnab endiselt jooksmiskeelu all olev Vene. "Eks ma mingit ravi saan, mis teoorias peaks taastumist kiirendama, aga efekt on iga inimese puhul individuaalne."

