Inglismaa jalgpalliklubi Crystal Palace'i hooaeg on olnud kõike muud kui rõõmus ning fännid annavad endast kõik, et platsil mannetut mängu näitavad pallurid sellest ka aru saaksid.



Londoni klubi istub üheksa mängu järel nukralt liigatabeli viimasel real. Selle aja jooksul on suudetud lüüa vaid kaks väravat (2:1 võidumängus Chelsea üle) ning oma võrgust on välja nopitud 18 palli.

Eile langeti samamoodi välja liigakarikast, kui võõral väljakul jäädi kindlalt 1:4 alla esiliigas seitsmendat kohta hoidvale Bristol Cityle.



Pärast mängu jalutas hiljuti pikast vigastuspausist taastunud ja vahetusest mängu sekkunud Papa Soure oma meeskonna fännide ette, et solidaarsusest oma mängusärk tribüünidel visata. Pettunud fännid ei võtnud seda aga kuuldagi ja lennutasid palluri ürbi otsemaid väljakule tagasi.

Crystal Palace’s Pape Soaure throws his shirt into the palace end only for it to be thrown back 😂

📹: @Tomcpfcgower pic.twitter.com/nfP1G6hfua — BenchWarmers ⚽️ (@BeWarmers) October 24, 2017

Õnneks mängumees vahejuhtumit südamesse ei võtnud ning säutsus pärast - "Pettumusterohke õhtu, emotsioonid olid laes. Ma mõistan teie frustratsiooni."

Pärast Frank De Boeri vallandamist klubi etteotsa asunud Roy Hodgson sõnas, et kuigi on kahetsusväärne, et fännid nii käitusid, on neil selleks täielik õigus.



"Väga kahju, et nad nii tegid", lausus peatreener. "Meie fännid on me suurimaks relvaks, seega ma ei hakka neid halvustama. Nad kannatavad hetkel. Nad lootsin näha meeskonda, kes tuleks väravatest välja hea hooga ja tuiskaks liigatabeli tippu, kuid selle asemel peavad nägema, kuidas meeskond on Premier League'i põhja naelutatud. Kui nad soovivad oma rahulolematust näidata, siis neil on selleks täielik õigus."