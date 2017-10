Legendaarset Nicky Gristi võib pidada Wales MM-ralli eksperdiks. Mees pole mitte ainult ise sealt kandist ka pärit, vaid on mudastel teedel kihutanud Malcolm Wilsoni, Juha Kankkuneni ja Colin McRae kaardilugejana.



Walesi ralli eel küsiti legendaarselt kaassõitjalt mitu võtmeküsimust, millele vanameister ka meelsasti vastas.



Kes teenib rohkem katsevõite kas Sebastien Ogier või Theirry Neuville?

Sebastieni [Ogieri] jaoks pole küsimus enam ralli võidus vaid MM-tiitli võidus, seega ma ei usu, et ta nii kõvasti pingutab. Neuville peab samas üritama ja krabama endale nii palju punkte kui võimalik. Kokkuvõttes arvan, et Ott Tänak võtab hoopis enim katsevõite.



Milline meeskond võtab enim punkte?

Siinkohal lihtsalt peab vastama M-Sport. [Ott] Tänak näitas juba mullu siin head enesekindlust, kui tal oli suurepärane ralli (Tänak lõpetas teisena - K.J.). Ta on hetkel ülivõimas ja kindlasti esikoha konkurentsis. Sebastieni [Ogieri] ei saa samamoodi kunagi välistada, kuid eeldan, et ta sõidab ralli rahulikult läbi, et masin lihtsalt finišisse tuua.



Lisaks on meil veel koduteedel kihutav Elfyn Evans. Kui ta suudab head minekut hoida ja tehnilise probleeme vältida, siis näen ka teda eesotsas lõpetamas. M-Sport napsab siit enim punkte.



Kes võidab Walesi ralli?

Ott Tänak. Ta oli juba eelmisel aastal sellele väga lähedal ja tänavu on tal samamoodi väga hea minek. Sel aastal on ilm mõnevõrra kuivem, vihma küll tuleb, kuid mitte nii palju, et üldseisu pea peale pöörata.



Kui teed kuivavad, siis see on vesi Michelini rehvidele. Eriti, kui nad panustavad veidi kõvemale rehvisegule, mis kuivemates oludes väga hästi võiks töötada. Mina panustan igatahes Ott Tänaku peale.



***



Milline Walesi ralli on endal eredaimalt meeles?



Minu kaks kodust triumfi on need, mis alati esimestena meelde tulevad. Esmakordselt võitsin siin 1993. aastal koos Juha Kankkuneniga. Ralli toimus siis kõvasti hiljem ja tingimused olid väga keerulised. Ilm oli väga külm ja mitmed teelõigud olid täiesti jääs ja paaris kohas pidi isegi lume peal sõitma.



Teed olid jääs, aga naelkumme me kasutada ei tohtinud. Sellest hoolimata suutis Juha masina üle lõpujoone kõige kiiremana tuua. Ta kontrollis masinat suurepäraselt.







Teine on kindlasti 1997. aasta ralli. Sõitsin siis esimest aastat Colin McRaega koos ja meie koostöö kandis kohe vilja. Meil oli väga võidukas aasta, kuigi me ei tulnud sarja üldvõitjaks. (Duo McRae-Grist võitis sel aastal viis MM-ralli, kuid jäi üldarvestuses ühe punktiga alla Tommi Mäkinenile - K.J.)



Ometi pole kõik kihutamised kodusaarel mehe jaoks ilusti lõppenud. 2001. aastal tegid McRae-Grist hooaja lõppvaatlusel avarii, mis MM-tiitli Richard Burnsile kinkis.







Miks on Suurbritannia ralli sõitjate jaoks nii keeruline?



Siin tuleb sõita väga erinevatel pinnastel ning sellega toimetulek pole lihtne. Tuleb käigu pealt mõista, missugune pidamine on erinevatel teekatetel, kui järsult tohib mingis kurvis pidurdada ja aru saada kui pikaks pidurdusteekond üldse kisub.



Suurte vihmasadudega võib eikusagilt rajale väga palju vett tulla ning täiesti kuivad teed võivad paari minutiga muutuda väga raskesti läbitavateks. Iga piloot peab olema enda oskustes väga kindel ja reageerima kiirelt erinevatele olukordadele.



Kui sa suudad kohaneda, siis oled võimeline ka võidu peale sõitma, kui mitte, siis sa nii kiiresti paraku edasi ei liigu.