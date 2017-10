Itaalia ja Torino Juventuse legendaarne väravavaht sõnas, et tõmbab suure tõenäosusega pärast tänavust hooaega karjäärile joone alla. Ainus, mis meest edasi mängida suudaks motiveerida, oleks Euroopa klubijalgpalli vingeim karikas - Meistrite liiga.



39aastane puurilukk on hetkel oma eesmärgiks seadnud tulevase aasta MMi Venemaal ning hetke seisuga ta sellest kaugemale ei vaata.



Juventus on Buffoni ajastu jooksul Meistrite liiga finaali jõudnud kokku kolmel korral (2017, 2015, 2003), kuid väljunud iga kord kaotajana. Kui hiljuti vannuti kindlalt 4:1 ja 3:1 alla Hispaania gigantidele Madridi Realile ja FC Barcelonale, siis 14 aastat tagasi toimunud finaalis tuli tunnistada Milani paremust alles penaltiseeria järel.



"See jääb minu viimaseks hooajaks ja ma olen selles otsuses võrdlemisi kindel," sõnas väravavaht. "Üks või kaks aastat ei annaks mu karjäärile midagi sellist juurde, mida ma juba hetkel saavutanud pole."



"Ainus variant oleks, et kui võidame Meistrite liiga, siis tahaksin triumfeerida ka Klubide MMil. Kuidagi saaks ikka mängida nii, et Wojciech Szczesny mängib ühe mängu ja mina teise," sõnas Buffon samal ajal muheledes. "temasuguse väravavahiga on normaalne, et ma järgmiseks aastaks kõrvale astun"



2001. aastal Juventusega liitunud itaallane, kes tunnistati just FIFA poolt ka maailma parimaks väravavahiks on 10kordne Itaalia meister, UEFA karikavõitja ja maailmameister. Ainus, mis legendaarse puuriluku auhinnakapist puudub, ongi Meistrite liiga kuldmedal.