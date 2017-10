Eesti käsipallikoondis läheb täna õhtul MM-valikmängus vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina koondisega. Päevi näinud hallis Sarajevo linnas peaks olema väike eelis võõrustajatel, kui sellises konditsioonis platsil üldse kellelgi mugavam peaks olema.

Mirza Delibašici nimelises 6500-istekohaga korvpallihallis on meie koondis teinud juba mitu treeningut ning õhtuses mängus erilisi üllatusi tulla ei tohiks. Seda isegi, kui katus lekkima hakkab ja põrand märjaks saab, sest olud on võrdsed ju mõlemale poolele.



"Kuna saal on vana ja katus laseb vihma läbi, siis peab plaan hea olema, et ka märgadest kohtadest mööda mängida. Õnneks täna vihma ei saja ja ka õhtuks vihma ei luba. Saalis internet on halb ja meie giid selgitas, et internet ei levi vihma tõttu. Loodame, et õhtul on internet olemas ja saab ka saalist uudiseid edastada," pajatab postitus Eesti Käsipalliliidu Facebooki lehel.



Esmapilgul tundub, et ilmaprognoos tänaseks mänguks meie mehi soosib, isegi, kui alguses niimoodi ei tundunud.

"Eelnevate nädalate jooksul näitas kraadiklaas päikeselises Bosnias pidevalt 20 pügala ligi ja ülegi. Esmaspäeva õhtuks keeras ilm vihmaseks ning terve eilse saabumispäeva tuli taevast tihedalt vett ja soojagi oli alla kümne kraadi. Aga vihmast ja kehvast ilmast ei ole keegi lasknud end häirida, tuju on koondislastel hea ja kõik loodavad – nii nad vähemalt nagu ühest suust väidavad – jätkata sealt, kuhu jaanuaris pooleli jäädi, ehk võidulainelt, kirjutas Aet Süvari Eesti Käsipalliliidu kodulehel olevas blogis.