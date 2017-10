Maailma kiireima mehe tiitlit omav Usain Bolt on surmtõsine oma viimastes väljaütlemistes, kus kuulutab, et soovib oma sportlasteel keerata nüüd uue lehekülje ja alustada jalgpallurikarjääriga.



"See on minu eesmärk", sõnas Bolt USA meediale. "Mind ei huvitav, mida teised sellest arvavad. Kui ma tunnen, et see on võimalik, siis sisendangi endale, et 'unusta see kõik ja tee see lihtsalt ära'."



"Praegu hoiab vigastus mind tagasi, kuid kahe nädala pärast saan taas treenima hakata ja ennast vormi ajama. Siis oskan olukorda täpselt hinnata," lausus Bolt.



Teatavasti on mehel laual ka treeningkutse Dortmundi Borussialt ning hetkeseisuga plaanib mees sellest ka kinni haarata. "See pakkumine kehtib endiselt, kuid hetkel seisab kõik mu vigastuse taga. Alles pärast seda saame rääkida katsetest ja mu reaalsest tasemest," sõnas jamaicalane.



Kas mees võiks ka rahvuskoondise tasemele jõuda? "Ma arvan, et mängiksin ennast kerge vaevaga Jamaica koondisesse," lausus Bolt. "Nad ei ole praegusel hetkel väga head. "