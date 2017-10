Kahekordne raskekaalu tšempion Larry Holmes teab, kuidas Anthony Joshua läbi aegade võimsaimaks poksijaks saaks – selleks on tarvis regulaarselt seksida.



Holmes, kelle poksikarjääri rekord on 69-6 ning kes alistas teiste seas ka Muhammad Ali, sõnas intervjuus, et Joshual on tarvis iga nädal enne poksimatši rahulikult seksida.

"Kui ma peaksin talle ainult ühe nõuande andma, siis see oleks - maga kellegagi nädal aega enne poksiringi astumist," sõnas Holmes.



"Inimesel on vaja lõõgastud ja see taastab su energiat ja loob parema enesetunde," arvas vanameister. "Ta on raskekaallane, seega peab oma keha puhastama. Seda ei tohi aga teha iga päev, sest siis kurnab see su ära."



Kuigi nii mõnedki treenerid keelavad üldse treeningtsükli ajal vahekorda astumise (endine tšempion David Haye ei seksinud 6-8 nädalat enne kohtumisi arvates, et see mõjutab tema vormi), siis Holmes nii ei arva.



"Mõned räägivad jah, et sa ei peaks seda tegema," sõnas ameeriklane. "Ma kuulasin ise ka seda juttu tükk aega, kuni avastasin, et see on üks suur vale. Nii jääb kõigest heast ilma."

Londoni olümpiavõitja Joshua (rekord 19-0) läheb sel laupäeval vastamisi Carlos Takamiga, kellel on poksiringis ette näidata 35-3-1 saldo.