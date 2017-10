Paistab, et Saksamaa kuulsaima klubi peatreeneriks asub just 44aastane Tuchel, kes juhendas aastatel 2009-2014 Mainzi ning kolis seejärel Dortmundi Borussiasse. Tänavu kevadel võitis Dortmund üle viie aasta taas Saksamaa karikasarja, kuid kolm päeva hiljem Tuchel vallandati.

Bayern vallandas 28. septembril itaallase Carlo Ancelotti, kes jõudis ametis olla veidi enam kui aasta. Kuni käimasoleva hooaja lõpuni võttis ohjad üle vanameister Jupp Heynckes, kuid klubis käib tõsine töö, et 72aastasele legendile väärikas mantlipärija leida.

Ajaleht Bild väidab, et suure tõenäosusega määratakse suvel Müncheni Bayerni jalgpalliklubi peatreeneriks Thomas Tuchel.

Lukku pole väidetavalt ühtegi otsust veel pandud ja võimaliku kandidaadina nähakse ka 30aastast Hoffenheimi peatreenerit Julian Nagelsmanni, kes on Heynckesist koguni 42 aastat noorem. Kindlasti hoitakse huviga silma peal ka Liverpooli peatreeneril Jürgen Klopil, kelle tool on Inglismaal tasapisi kõikuma hakanud.

Bayernile on ette heidetud, et tiim on põlvakondade vahetamisega hiljaks jäänud ning paljudele legendidele (näiteks Arjen Robben ja Franck Ribery) pole suudetud leida sobivaid asendajaid. Seega lasub järgmisel peatreeneril suur vastutus üles ehitada Bayern, mis suudaks ka järgmised kümme aastat Euroopa tipus figureerida.