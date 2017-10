Soome rallitalentide järelkasv on võimas ning potentsiaalseid tulevasi maailmameistreid kasvab pidevalt peale. Neljapäeval teeb MM-sarjas debüüdi M-Spordi meeskonna Ford Fiesta R5 autol kihutav 17aastane Kalle Rovanperä.

Noor soomlane laadis oma Youtube'i kanalisse üles video, kus saab kaasa elada tema rallieelsele testile. Raske uskuda, et Rovanperä kohe WRC2 klassis väga kõrgete kohtade nimel võitlema hakkab, kuid video tõestab, et tegemist on väga raju rallimehega.

„Tunnen end ralli eel hästi ja ootan seda väga. See on mu karjääri teine rahvusvaheline ralli, MM-sarjas sõidan loomulikult esmakordselt. Tuleb pikk ralli ja kindlasti on seal palju harjumatut, kuid kindlasti saab palju nalja,“ rääkis 1. oktoobril 17. sünnipäeva pidanud noormees.