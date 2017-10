Süü võttis enda kanda koondise arst, kes oma sõnul soovitas Johaugil just seda kreemi kasutada. Sportlane ega arst ei pannud kumbki tähele, et ravimi pakendil oli selge hoiatus, mis viitas keelatud ainete sisaldusele.

Möödunud aasta 16. oktoobril sai avalikuks, et Johaugi dopinguproovist leiti anaboolse steroidi kasutamise jälgi. Johaug andis seejärel pressikonverentsi, kus väitis, et aine sattus kehasse läbi huulekreemi, mil nimeks Trofodermin.

Noora suusataja Therese Johaug kannab dopingukaristust, kuid keelatud ained sattusid väidetavalt naise organismi huulekreemi tõttu. Rootsi suusalegend Mathias Fredriksson tunnistas, et temal on seda põhjendust endiselt väga raske uskuda.

2006. aasta olümpialt pronksi võitnud Fredriksson ei usu tänase päevani, et kõik detailid avalikkuse ette toodi. „Muidugi loodan, et otsuse teinud inimesed teadsid kõiki detaile, kuid ma pole kindel, kas seda on avalikkusega jagatud. Pean tõenäoliseks, et pigem pole,“ rääkis ta Expressenile.