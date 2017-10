Jalgpallur Frank Liivak liitus tänavu veebruaris Bosnia ja Hertsegoviina klubi FK Sarajevoga. ERRile antud intervjuus tunnistas 21aastane mängumees, et on uues klubis sammu edasi teinud.

„Ma ütleksin isegi, et olen oma elu parimas vormis, olen siin kindlasti kõvasti edasi läinud. Vanasti poleks ette kujutanud, et hüppan ja viskan end platsil pikali – täielik veremaitse on suus, kui mängida. See on mõnus. Mu isa ütles alati, et mul on nahaalsusest puudu – usun, et kui ta mind üle pika aja jälle mängimas näeb, saab ta aru, et olen siin endale selle nahaalsuse saanud,“ rääkis Liivak ERRi spordiportaalile.

Liivak alustas karjääri Hollandi klubi Almere juures, kust ta 2014. aastal Itaaliasse Napolisse liikus. Seejärel kolis ründav mängumees Hispaaniasse Alcobendase meeskonda, keda esindas 2016. aasta juulini.

Tuleb tõdeda, et Sarajevos pole Liivakul õnnestunud treenerite usaldust võita, sest tänavu on tal kirjas vaid üks liigamäng: 13. augustil sekkus Liivak 15 minutiks mängu Kakanj Mladosti vastu.

Eesti A-koondise eest on Liivakul kirjas 6 mängu ja 1 värav. U21 vanuseklassi rahvusmeeskonda on ta esindanud 22 korda, 12 korral on mees väljakul käinud nii U19 kui U17 koondise eest.