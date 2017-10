"Mu pojal oli sünnipäev. Kinkisin talle uue mersu."

"Minu poeg sai ka nädal tagasi aasta vanemaks. Kinkisin talle Volga."

"Oled sa hulluks läinud?! See võis stagnaajal kõva sõna olla, nüüd on aga lihtsalt sõnnik!"

"Tean, tean... Kuid ta on veel noor ja talle käib küll. Endale aga ostsin Ameerikas teise jõekese, Mississippiks kutsutakse..."