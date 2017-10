Korvpalli Euroliigas võõrustas Moskva CSKA päeva esimeses matšis Panathinaikost ja sai kirja kindla 81:63 võidu.

CSKA mängis soliidse edu sisse juba avaveerandil, mis võideti 27:15, poolajaks olid tablool edunumbrid 43:33. Teise veerandi lõpus keesid väljakul tunded veidi üle ning CSKA poolelt saadeti väljakult minema Nando De Colo, Kreeka klubist sai varakult puhkama James Gist.

Kuigi kolmanda veerandi lõpuks vähendas Panathinaikos vahe üheksale punktile, siis viimane veerand kuulus ülikindlalt 21:12 kodumeeskonnale.

