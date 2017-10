M-Spordi rallimeeskonna pealik Malcolm Wilson rääkis ERR-ile antud intervjuus, et seni, kuni tema rallispordis jätkab, jäävad uuest hooajast Toyotaga liituva Ott Tänaku jaoks tiimis uksed avatuks.

"Kes teab, ehk sõidab ta ka tulevikus taas M-Spordi eest. Seni, kuni mina selles äris tegev olen, jääb see võimaluseks," kinnitas Wilson, et tema pika koostöö lõppemise pärast viha ei pea.

"See, kuidas ta on arenenud - ma arvan, et koostöö Sebastieniga on Oti jaoks olnud suureks plussiks. Kindlasti on meil kurb näha teda lahkumas, aga elu läheb edasi ja pole kahtlustki, et ta jääb alatiseks M-Spordi pereliikmeks," vahendas Wilsoni sõni ERRi spordiportaal.