Suvel korvpalli Euroliiga klubi Vitoria Baskonia peatreeneriks saanud Pablo Prigioni teatas, et ei jätka meeskonna juhendamist. Varem pikalt Baskonia mängujuhina tegutsenud Prigioni otsus sündis pärast eile kodusaalis saadud 63:80 kaotust teisele Hispaania klubile Valenciale.

Vitoria pole sel hooajal Euroliigas võidumaitset tundnudki, sest kaotatud on kõik kolm kohtumist. Hästi pole läinud ka Hispaania liigas, kus kahe võidu kõrval on tabelis kolm kaotust. Vitoriaga on leping ka Eesti talendil Sander Raiestel. Esindustiimi eest sai ta platsile hooajaeelsetes kohtumistes, nüüd esindab aga duubelmeeskonda.

"Vabandan kõigi ees. Ma ei taha rohkem kahju tekitada. Olen väga pahane, et ei suutnud täita endale pandud ootusi, ja mis veelgi tähtsam, ootusi, mis klubi mulle pani. Parem jätan meeskonna mõne teise treeneri hoolde, et asi hullemaks ei läheks. Abitreenerid üritasid mind ümber veenda, aga minu puhul pole see võimalik," rääkis Prigioni mängujärgsel pressikonverentsil ja lisas, et esimesena said tema otsusest teada just ajakirjanikud, mitte klubi bossid.

40aastane argentiinlane esindas Vitoriat aastatel 2003-2009, 2011-2012 ja 2016-2017. NBAs mängis ta aastatel 2012-2016 New York Knicksis, Houston Rocketsis ja Los Angeles Clippersis.