Aastatel 1984-2014 korvpalliliiga NBA komissaar olnud David Stern tunnistas endisele NBA mängijale Al Harringtonile antud intervjuus, et maailma ühel suuremal profiliigal oleks aeg raviotstarbeline kanep keelatud ainete nimekirjast maha võtta.

"Tulin NBAsse perioodil, kui narkootikumid olid suureks probleemiks ja pidime ranged piirangud peale panema. Pole kaugel ka ajad, kui mängijad tulid minu juurde ja kurtsid, et osad pallurid alustasid mänge pilves peaga. Nüüd on olukord muutunud - kanep on aina enamates osariikides legaalseks saanud ja minu arust tuleks kollektiivlepingut muuta nii, et kui osariigis on lubatud kanepit teha, siis peab see õigus olema ka NBA mängijatel," rääkis Stern.

David Sten 2013. aastal koos tulevase NBA staari Giannis Antetokounmpoga. (KEITH BEDFORD)

37aastane Harrington lisas omalt poolt, et tema teada suitsetavad 70 protsenti USA profiliigade palluritest kanepit. Raviotstarbel kasutas Harrington ainet enda sõnul esimest korda pärast seda, kui tema põlveoperatsioon ebaõnnestus.

Al Harringtoni intervjuu David Sterniga: