Möödunud kevad, 27. aprill. Eesti Korvpalliliit saadab meediale pressiteate, kus seisavad 23 korvpalluri nimed, kes kuuluvad MM-eelkvalifikatsiooniturniiriks meestekoondise kandidaatide sekka. Nende hulgas on ka USA South Carolina ülikooli (USC) pallur Maik-Kalev Kotsar.

Täna ilmus poelettidele ning jõudis esimeste tellijateni verivärske Basketball. Kraba endalegi üks korvpalliajakiri ning naudi head ja huvitavat lugemist.

Kuigi USCga tänavu aprillis Ameerika üliõpilasmeistrivõistlustel nelja parema hulka jõudnud eestlane kuulus nimekirja, lisati pressiteates, et mees „jääb suvise ettevalmistuse tõttu ülikooli juures poolte kokkuleppel kõrvale“.

Nüüd avaldab Kotsar, et tegelikult oli tal võimalus rahvusesindusega liituda. „Frank Martin (USC peatreener – H.R.) andis nõusoleku, aga ütles ausalt ära, et kuigi tema jaoks on koondise esindamine väga tähtis, tuleb mul neid võimalusi veel,“ räägib 208 cm pikkune korvialune jõud.