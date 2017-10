Norra meeste murdmaakoondise peatreener Tor Arne Hetland ütles, et Pyeongchangi taliolümpial sõidab meeste teatesõidus viimast vahetust Finn Haagen Krogh ja kauaaegse ankrumehe Petter Northugiga ei arvestata.

"See koht kuulub Kroghile. Ta tõestas eelmisel talvel, et on selleks tööks meie parim mees," rääkis Hetland Norra rahvusringhäälingule.

31aastase Northugi mullune hooaeg oli äärmiselt kahvatu ja Lahti MMil ei pääsenud ta isegi Norra teatesõidukoondisesse. Kokku on tal teatesõitudest viis maailmameistritiitlit ja üks olümpiahõbe.

Northugist neli aastat noorem Krogh ütles, et on Hetlandi sõnadest meelitatud, aga usub, et Northug pole oma viimast sõna veel öelnud. "Petterit ei tohi kunagi maha kanda, see on lollus. Võimalik, et ta on tippvormis just olümpial. Vaatame kohapeal, mis juhtub ja kumb meist sõidab kolmandat, kumb neljandat vahetust," lausus ta.