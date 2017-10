Autoralli MM-sarja üldliider Sebastien Ogier ütles pärast Walesi ralli testikatset, et tema arvates on nädalavahetuse suurim favoriit Elfyn Evans. Mõlemad sõidavad sarnaselt Ott Tänakule Ford Fiestadega, aga Evansi eeliseks on just Walesi oludele mõeldud DMACKi rehvid. Ogier ja Tänak kasutavad Michelini toodangut.

Evans oli kindlalt kiireim ka tsestikatsel, kus ta sai ainsana aja alla kahe minuti. "Juba hommikul nägime, et rehvid toimivad erinevalt. Hispaania ralli oli Elfyni jaoks rehvide tõttu väga keeruline, aga DMACK keskendus just Walesile ja tulemust on näha. Püüame teha kõik, mida suudame, aga Elfynil on täiuslik pakett," rääkis viiendat järjestikust MM-tiitlit jahtiv Ogier Autospordile.

"Muidugi tahaks ise poodiumi kõrgeimale astmele tõusta, aga kui Elfyn võidaks, poleks ma õnnetu," lisas prantslane.