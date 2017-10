Walesi ralli testikatsel kolmandat aega näidanud Ott Tänaku sõnul on Walesi teedel eelis esimesena startijatel ja kuna ta on MM-sarja üldarvestuses teine, siis on olukord üsna soodne.

"Stardiolud on Sebastienil (üldliider Sebastien Ogier) paremad, aga meie läheme teisena. Meie kõige suurem võimalus ongi esimesel ringil vahet teha, teisel ringil on olud stabiilsemad," vahendas Tänaku sõnu ERRi spordiportaal.

M-Spordi koosseisus tuleb Tänak ülisuure tõenäosusega võiskondlikuks maailmameistriks. "Tiimile on see kindlasti oluline, aga sõitja jaoks see võib-olla niiväga midagi ei muudagi - pilootide jaoks on individuaalne tiitel ikkagi olulisem," lausus eestlane.