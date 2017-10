Eesti korvpallikoondislaste Rain Veidemani ja Rait-Riivo Laane koduklubid APU Udine ja Piraeuse Ethnikos leidsid Eesti korvpalliliiduga kompromissi ning lubavad meie jaoks väga olulised mängijad 2019. aasta MM kvalifikatsiooni esimeses aknas tagamängijad rahvusmeeskonna juurde.

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnas, et mingeid takistusi klubidega läbirääkimisel polnud ning kokkuleppele jõuti kiiresti. „Kõikide koondislaste klubisid on õigeaegselt informeeritud. Nii Rait-Riivo Laane koduklubi Piraeuse Ethnikos, kui ka Rain Veidemani leivaisa Udine tulid meile sedavõrd hästi vastu, et muutsid mängude graafikut,“ kommenteeris Kuhi.

Kindlasti ei saa koondisega liituda Ameerika Ühendriikides üliõpilaskorvpalli mängivad Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger. „Olime juba varakult teadlikud, et NCAA mehed ei saa meile sel korral appi tulla. Loodame, et mõlemad noormehed saavad ja tahavad koondisega liituda suvises valikturniiri aknas,“ märkis peasekretär. Vigastusega jääb eemale Siim-Sander Vene, kes tänaseks päevaks on Itaalia tippklubi Reggio Emiliaga koostöö lõpetanud ning naasnud tagasi Eestisse.