Eile hilisõhtul kaotas Eesti käsipallikoondis MM-valikmängus Bosnia ja Hertsegoviinale 24:31. Sarajevost alustati tagasiteed täna hommikul ja meie rahvusmeeskonna abitreener Paavo Nelke jagab muljeid ja analüüsi vahemaandumise ajal Münchenis.

"Just registreerisime end Tallinna-lennule, nüüd on aega ja hakkame peatreener Rein Suviga laupäevaks eeltööd tegema. Meeskonnas on meeleolu hea, päid me norgu ei lase! Väga tähtis on seegi tõsiasi, et kõik pallurid jäid terveks ja selles plaanis mingeid muresid enne korduskohtumist pole.

Endise väravavahi seisukohalt võin julgelt öelda, et meie kollkiprite etteastega eilses mängus saab rahule jääda. Eston Varusk tegi avapoolajal normaalse esituse ja Rasmus Ots kohtumise teisel poolel hea mängu. Muidugi oli oma osa meeste töös ka meie kaitsel, mis algul oli liiga auklik, ent teisel pooltunnil paranes otsustavalt.