Kevadel ärritas eestlaste meeli järjekordne teade, et meie maale võib tekkida maailma tugevuselt teise hokiliiga KHLi klubi. Sedapuhku Rootsi sugemetega, nimeks Crowns. Kui tõsine see jutt on?

Eesti jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras ei tihka hinnata, kui reaalne idee teostamine on, kuid teab, et rootslased pole mõtet maha matnud. Projekti eestvedaja on 60aastane Rootsi härra Leif R. Carlsson, kellel olevat head kontaktid nii hoki- kui ka ärimaailmas. Ühesõnaga, rahalisi toetajaid peaks jaguma.

Kuivõrd KHL ei soovi tühja koha pealt kedagi enda liikmeks võtta, peab klubi end esmalt tõestama. See on ka põhjus, miks Crownsist sai Baltikumi koondiste turniiri nimisponsor. „Nad püüavad sinna liikuda selle abil, et on Baltikumis nähtavad,“ ütleb Parras.

Mõistagi oli Crownsi esimene soov teha klubi kodumaale ehk Rootsi, kuid sealne alaliit ei andnud projektile rohelist tuld, sest ei taha kodustelt meistrivõistlustelt tähelepanu ära tõmmata. Ilma alaliidu soosinguta pole KHLiga liitumisest aga juttugi. Seepärast jõutigi ringiga Eestisse, mis on hoki mõistes must maa.

Meie alaliit on andnud Crownsile mõista, et on valmis neid toetama. Eelkõige peitub Eesti huvi selles, et KHLi klubiga kaasneb ka noorteliiga MHLi sats, mis võiks kohalikele noortele mõjuda suurepärase stiimulina. Ja seeläbi arendaks ka meie hokit.