„Aastal 2017 oleme olukorras, kus meie pealinnas pole ühtegi 50 m ujulat. Toetage meid ja pange oma õlg alla, et Tallinna kerkiks olümpiaujula juba lähiaastatel. Iga sportlane teab, et ilma toetava tiimita ei sünni ükski tulemus. Me kutsume teid oma meeskonda: seiske meie selja taga,“ seisab ujumisrahva üleskutse veebiküljel petitsioon.ee.

Jah, Eestis on praegu ainult üks pikk bassein, Tartus Aura veekeskuses. Tallinnas kadus viimanegi võimalus Kalev Spa remondi tõttu. Too keskus avatakse uuesti alles järgmise aasta sügisel ning pole tegelikult rajatis, mis tippsportlaste vajadusi rahuldaks – ei treeningute ega võistluste mõttes.

Mitte ainult sportlastele

Ujujad on palju rääkinud, mis on 50 ja 25 m pikkuse basseini vahe – ühes tuleb ujuda ka, teises harjutad laias laastus ainult pöördeid. „Olümpiaujula“ – see on tegelikult tinglik nimetus – aktsiooni üks eestvedajaid, hiljutine tippujuja ja praegune treener Martin Liivamägi rõhutab, et sportlased vajavad eelkõige korraliku treeningbasseini. Kus poleks spaadele iseloomulikke kõrvalisi atribuute ega lustivat rahvast ümberringi. Kus saaks tõepoolest keskenduda treeningule või võistlusele.