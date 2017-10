Briti saartel toimuv ralli on MM-karussellis olnud alati märgilise tähtsusega. Mudastel teedel, mis vanasti olid päris hooaja finaaliks, on võidetud ja kaotatud MM-tiitleid. Tänavu on asjalood teised.

Individuaalarvestuses edestab Sebastien Ogier teisel kohal olevat Ott Tänakut 37 punktiga ning olgugi, et midagi pole kindel enne, kui prantslase Ford veereb pühapäeval üle lõpujoone, on kõik trumbid mehe enda kätes.

Tootjate arvestuses on asjalood veelgi selgemad. M-Spordi edu Hyundai ees on 83 punkti ning kahe ralli peale on neil vaja tuua finišisse vähemalt üks auto. See kõik annabki võimaluse igale mehele sõidust maksimumi võtta ning riskivabalt oma tõelist tippkiirust näidata.

Esimesena päästetakse Walesi teedele valla üldliider Ogier, kellel on kasutada kõige paremad teeolud. Kohe tema järel hakkavad gaasipedaali tallama kolleegid M-Spordist Ott Tänak ja Elfyn Evans. MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville pääseb rajale alles viiendana.