Mõistagi on Markkanen teemaks ka spetsialistide ringkonnas. Soomlane sai kiita saates Inside the NBA, kus endised pallurid oma arvamust jagavad. Teiste seas ka Charles Barkley ja Shaquille O'Neal.

Soome korvpallitäht Lauri Markkanen on oma debüüthooaega NBAs Chicago Bullsis igati edukalt alustanud ning täna öösel avati ka võiduarve. Põhjanaaber panustas 14 punkti ja 12 lauapalliga.

Läinud öise kohtumise järel tuli Barkley lagedale kummalise avaldusega. "Sellest kutist saab tähtmängija, vaatamata sellele, et Lauri on tüdruku nimi," rääkis ta Markkanenist. "Temas on mitmekülgsust."