Vormel 1 hooaeg on jõudnud lõpusirgele. Kuigi pidada jääb veel kolm etappi, on üldvõitja sisuliselt selge.

Liider Lewis Hamiltonil on võimalus sel nädalavahetusel Mehhikos tiitel kindlustada, selleks tuleb vaid lõpetada viie parema seas. Britt aga miinimumiga leppida ei soovi.

"Kui aus olla, siis pole mul mingisugust soovi MM-tiitlit viienda kohaga võita," tunnistas Hamilton. "Vastab tõele, et piloot on täpselt nii hea kui tema viimane tulemus. Seega tahan igal võistlusel näidata, milleks võimeline olen. Mu unistus on tõusta poodiumi kõrgeimale astmele ja seal lisaks etapivõidule ka tiitel saada."