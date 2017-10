Suvisel korvpalli EMil Sloveeniaga meistriks tulnud 18aastane Luka Doncic jätkab spordisõprade hullutamist. Noormehe eestvedamisel on Madridi Real võitnud neli esimest Euroliiga kohtumist.

Toome teieni hämmastavad statistilised näitajad, mida Doncic Euroopa tugevaimas korvpalliliigas nelja mänguga näidanud on.

24 punkti on Doncici keskmine punktisaak.

65.4% (26/17) on Doncici kahepunktivisete tabavus.

43.5% (23/10) on Doncici kolmepunktivisete tabavus.

88.9% (36/32) on Doncic tabanud vabaviskejoonelt.

6,8 lauapalli on Doncic hankinud.

3,8 resultatiivset söötu on Doncic kaaslastele jaganud.

1,3 vaheltlõiget on Doncic kirja saanud.

32.3 on Doncici efektiivsusnäitaja, järgmisel mehel on see 26,33.

28 punkti tähistab Doncici uut punktirekordit, mille ta viskas Žalgirise vastu.

129 on Doncici efektiivsusnäitaja kokku, enamat on Euroliiga ajaloos suutnud vaid Dejan Tomaševic 2000. aastal.

27.12 on Doncici senine keskmine mänguminutite arv.

28.02.2018 tähistab Doncic oma 19. sünnipäeva.