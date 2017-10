"Kui riik saab koha ja ROKi kriteeriumi täitnud sportlane on olemas, siis täidame koha," lausus Raju telefonitsi. "Kui näiteks murdmaasuusatamises võtame isenesestmõistetavalt, et rahvaste sõpruse kohad täidetakse, siis ma ei näe põhjust, miks mäesuusas peaks teistpidi minema. Rääkisime sellest suusaliiduga ja neil polnud midagi selle vastu."

EOK spordidirektor Martti Raju selgitas Õhtulehele, et nii-öelda meelemuutuse taust on lihtne: suusaliidu mäesuusatamise alakomitee oli kinnitanud liiga karmi olümpianormi (FIS punkt 70 või vähem), mis pole vastavuses Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) niinimetatud rahvaste sõpruse kvoodi - mille eesmärk on laiendada ala geograafilist kandepinda - normiga (FIS punkt 140 või vähem).

Kui varem oli jutt, et Eesti ei saada Pyeongchangi olümpiamängudele naismäesuusatajat, siis suusaliidu oktoobrikuu uudiskirjast selgub, et Eesti Olümpiakomitee (EOK) on siiski valmis seda tegema.

Suusaliidu teatel on kandidaate ühele kohale kaks: Lise Anette Vaher (21) ja Anna Lotta Jõgeva (18). Kusjuures Jõgeva täitis möödunud hooajal nii slaalomi kui ka suurslaalomi FIS punkti, Vaher ainult slaalomi. Olümpiale pääseb sportlane, kel on 22. jaanuaril ette näidata parem FIS punkt.

Olgu öeldud, et rahvaste sõpruse kvoot puudutabki vaid tehnilisi alasid (slaalom ja suurslaalom), kiirusalade (kiirlaskumine, ülisuurslaalom, super-kombi) kvalifikatsiooninõue on märksa karmim ja nendel ühtki eestlast Pyeongchangis ei näe. Alljärgnevalt neiude endi kommentaarid suusaliidu uudiskirjast.

Lise Anette Vaher: "Mul on hea meel, et minu eelmise hooaja tulemused on toonud Eestile võimaluse saata olümpiale ka naismäesuusataja. Olen suvel palju panustanud üldfüüsilistele treeningutele jõusaalis ning kasutanud lühikest suve ka uute huviliste väljaõpetamiseks ning võistlemiseks oma teisel lemmikalal - purjelauasurfis.

Hooaja ettevalmistuse esimene lumelaager Itaalias, Val Senales suusakeskuses ning Austrias Pitztalis on läbitud. Peatselt on algamas järgmine laager koos Kronplats Racing Center tiimiga. Ootame kodukeskuste avamist Kronplatzis (Itaalia) - see teeb eluolu palju lihtsamaks. Palju toetust pakuvad meie tiimi kuuluvad teised sportlased ning olümpiakogemusega treenerid. Tean, mida oodata ning kuidas valmistuda.

Novembri lõpus on plaan alustada selle hooaja võistlustega. Eesmärgiks on kvalifitseeruda olümpiale ka teisel alal, suurslaalomis. Olümpia on ilmselt iga sportlase unistus, nii ka minul. Soovin olla selleks ajaks parimas vormis ja palju rõõmu teevad sel hooajal appi tulnud toetajad. Töö ja õpingute kõrvalt sportimine on paras väljakutse, aga samas, kes teeb see jõuab. Minu ettevalmistuste kohta saab infot minu veebilehe, Facebooki ning Instagrami kaudu."

Anna Lotta Jõgeva: "Minu selle hooaja alguse ettevalmistus on siiani kulgenud enam-vähem plaanide kohaselt. Käin jõusaalis, matkan mägedes ja jooksen, aga olen ka saanud treenida suuskadel Juvassi ja Fonna liustikel, samuti kodu lähedal Geilos avatud rajal. Novembri viimasel nädalal korraldatakse selle hooaja esimesed võistlused Norras. Saan oma kodumäel Hemsedalis sõita slaalomit ja ülisuurslaalomit ning Geilos slaalomit ja suurslaalomit.

Loodan täita olümpia B-normi slaalomis kohe hooaja alguses, aga mõtlen ka suurslaalomi normi täitmise peale. Novembri ja detsembrikuu jooksul on mul kokku plaanis 16 starti, kõik neist Norras. Olümpiamängud ja Eesti esindamine on olnud minu unistus kaua aega. Saan seal mõõtu võtta maailma parimatega.

Õpin gümnaasiumi lõpuklassis ja detsembris ootavad mind ees esimesed eksamid. Treeningute vahel istun nina raamatus ja püüan eksamiteks õppida. Parim uudis tänasel päeval on aga see, et kodus Hemsedalis tuli maha ca 20-25 cm lund ja lisa sajab juurde. Loodan väga, et mägi avatakse varsti suusatamiseks ja saan oma klubiga kodusel mäel treenima hakata."