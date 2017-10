Kolmapäeval mängisid samad vastased Sarajevos ja võõrustajad said 31:24 (18:10) võidu. MM-valiksarja 6. alagruppi kuulub lisaks Eestile ning Bosnia ja Hertsegoviinale veel Šveits, kellega Eesti kohtub kahel korral jaanuaris. Valikturniiri teise faasi ehk play-off´i pääseb vaid alagrupivõitja.

Eesti koondise peatreener Rein Suvi tunnistas, et avamängu analüüsiti väga põhjalikult. "Alustasime juba tagasiteel Münchenis, kus meil oli palju aega. Aga eilegi lahkasime videot kella kolmeni öösel ning lõikasime erinevaid momente mängijate jaoks kokku, et oleks lihtsam laupäeval teha vajalikke muudatusi," selgitas Suvi protsessi.

"Leidsime mitmeid olukordi, eriti just vastaste rünnakuliikumistes, mis vajavad meie tähelepanu," lisas meie rahvusmeeskonna juhendaja. "Muudame nende liikumiste puhul oma kaitsetaktikat. Kas see ka tulu toob, pole muidugi võimalik öelda, aga kindlasti saame seda loota."

Bosnialaste rünnak rajanes paljuski suurepärasele koostööle tagameeste ja joonemängija vahel. Eriti palju pahandust tegid Eestile just Ungari pronksimeeskonna Tatabanya KC joonemängija Vladimir Vranješ ning Poola tippklubi Pulawy KS Azoty tagaliinipaar Nikola Prce – Marko Panic, kes kolme peale saatsid Eesti võrku 20 palli.

"Joone- ja tagamängijate hea koostöö polnud meile üllatus, aga avapoolajal kaitses nendega hakkama ikka ei saanud. Vastased tegid oma kombinatsioonid ära väga kvaliteetselt," tunnustas Suvi.

Bussitäied fänne liiguvad laupäeval pealinna suunas

Avapoolajal lasti vastastel visata koguni 18 väravat, mis omakorda neutraliseeris Eesti ühe trumbi. "Kui pead pidevalt palli võrgust välja võtma, siis ei saa ka kiirrünnakuid," sõnas Suvi. "Aga kiirust meil jagub, eriti äärtel, kus meil on pingilgi sügavust. Teisel poolajal mängupilt muutus, vähenes pallikaotuste arv ja hakkasime ka kiireid saama."

Suvi arvas, et lihtsustatult võibki nii öelda: "Tuleb kolmapäeva teise poolaja mängupilt kaasa võtta ja see kohe avavilest peale toimima saada. Mingit matusemeeleolu kaotuse pärast meeskonnas pole ja me ei peaks nägema takistusi, vaid tuleb püüda näha võimalusi!"

Eesti meeskonnas on pisitraumasid, ent põhimõtteliselt on kõik 18 pallurit terved. Kes laupäeval mängivasse koosseisu pääsevad, otsustatakse reede hilisõhtul. "Võibolla teeme ühe muudatuse Sarajevo-mänguga võrreldes, aga kindel see pole. Räägime veel läbi ka arstide ja mängijatega," lisas Suvi.

Meie rahvusmeeskond mängib kodupubliku ees harva ja Suvi loodab tugevale publikutoetusele. "Tean, et pealinna suunas asuvad liikuma bussitäied fänne Viljandist, Põlvast ja mujaltki ning kõigi toetus on meile väga tähtis. Sarajevos saime teisel poolajal – kui nelja värava kaugusele jõudsime – tunda hullumeelset vilekontserti, nüüd vajame koduseinte abi," lausus peatreener käsipallisõpru saali oodates.

Eesti koondis laupäevaks (mängule valitakse 18-st 16 pallurit):