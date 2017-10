Jah, just niisuguse liigutuse tegi juba oma esimeste esitustega laineid lööv noor soomlane suvel, kui sai NBA draft’is teada, et tema karjäär jätkub Chicago Bullsis. Markkaneni küsimusest teatas Twitteris ajakirjanik Frank Isola, kes veab koos Scalabrine’iga üht raadiosaadet.

Aastatel 2010-2012 Chicagos vähe mängida saanud, kuid ometi fännide lemmikuks kujunenud korvpallur ei kasutanud sõna „Mamba“ juhuslikult. Hüüdnimi Must Mamba sai ilmakuulsaks, sest see pandi superstaar Kobe Bryantile, kuid Scalabrine’i kutsuti Valgeks Mambaks!

Scalabrine teatas ka, et temast on saanud suur Markkaneni fänn: „Ta on tõeliselt hea poiss. 213 cm pikk ja laia tegutsemisraadiusega. Ja ta kohaneb kiiresti.“

Ööl vastu tänast aitas Markkanen Bullsi sel hooajal esimese võiduni, Atlanta Hawks alistati kodupubliku juubelduste saatel 91:86. Ehkki soomlane loopis alguses palju viskeid mööda, oli just tema see, kes tabas viimasel minutil otsustava kolmese seisuks 90:86. Õhtu tõi talle 14 punkti ja 12 lauapalli, seni neljamänguline NBA karjäär kokku aga keskmiselt 33 minutit, 15,8 punkti ja 10 lauapalli.

Hoolealust kiitis mängujärgselt Bullsi peatreener Fred Hoiberg. „On vapustav vaadata, kuidas ta ründab korvi. Pluss tema lauapallide noolimine. Otsustaval rünnakul luges Lauri kaitsja tegutsemist väga hästi ja liikus vabale kohale – see oli briljantselt mängitud! Kui suudad niisuguseid esitusi teha 20aastaselt, on see muljetavaldav,“ polnud juhendaja tunnustusega kitsi.

Markkanen märkis Soome meediale, et püüab meeskonda aidata nii palju, kui suudab. „Ma ei karda visata. Ehkki mängu alguses mul ei läinud, usun endasse iga kord, kui lähen viskele,“ selgitas ta otsustava rünnaku külmaverelisust.

Heal lapsel mitu nime ning ilmselt mõnigi jääb Scalabrine’i poolt välja pakutud Soome Mambast rohkem kõlama. „The Finnisher“ allkirjastas Bulls oma Twitteri kontol avaldatud otsustava kolmese video. Bullsi TV kommentaator, endine NBA mängija Stacey King kuulutas Markkaneni Põhjala Kuningaks. Kui Soome alistas ligi kaks kuud tagasi EMil Prantsusmaa, ristis sealne spordileht L’Equipe kokku 22 ja lõpuminutitel 14 punkti toonud Markkaneni nimega Le grand blond.

Chicago väljaande Sun-Times kolumnist Rick Morrisson kirjutas, et Markkanen on just see mängija, keda Bulls praegu vajas. Ta suudab leevendada fännide suvist kaotusevalu, kui klubi vahetas Minnesotasse liidri Jimmy Butleri.

Võib meenutada: Soome noormees sai nii hea enda näitamise võimaluse tänu asjaolule, et ühel viimastest hooajaeelsetest treeningutest läksid karvupidi kokku Bullsi ülejäänud suured ääred Nikola Mirotic ja Bobby Portis. Lugu lõppes Hispaania ja Montenegro passiga mehele põseluu murru ning Portisele kaheksamängulise keeluga.