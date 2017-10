Rallisõitja Ott Tänak lõpetas Walesi MM-etapi reedese päeva teisel kohal, kui jääb samuti M-Spordi Fordiga sõitvale Elfyn Evansile alla 24,6 sekundiga. Vahepeal 10 sekundi kaugusel olnud Sebastien Ogier suutis aga päeva lõpuks vahe kahandada 2,2 sekundi peale.

Eestlase pidi korduvalt tõdema, et tema Ford Fiesta WRC tasakaal on paigast ära. "Autol pole head tasakaalu, asi on diferentsiaalides. See ajab päris närvi, sest näeme oma silmaga, kuhu aeg kaob," rääkis ta reedese viimase katse lõpus ralliraadiole.

Ogier' sõnul käitub tema Ford pärast lõunapausi aga hoopis paremini ja seda on näha ka aegadest. Ometi pole keegi saanud vastu Walesi oludele sobivate DMACKi rehvidega sõitvale Evansile.

"Tore on liider olla ja meie positsioon on hea, aga ralli võtmepäev on homme. Viimasel katsel oleks võinud meie aeg parem olla, aga polnud ka kuigi head tunnet, nii et pole hullu," lausus Evans.