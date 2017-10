Zürichis peetud Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) koosolekul kinnitati tänavuse hooaja murdmaasuusatamise MK-kalender ja laias laastus on paigas ka järgmine hooaeg.

Hea uudisena on Otepää MK-etapil on FISi tulevikuplaanides kindel koht. Järgmine Otepää MK on kalendris aastal 2019, aga praegul on lahtine, kas see peetakse jaanuari kolmandal või neljandal nädalavahetusel, selgub Eesti suusaliidu uudiskirjast. 2017. aastal peeti etapp veebruari keskel, vahetult enne Lahti MMi.

Kajastust leidsid FISi uued arenguplaanid. Kuna alade populaarsust telemaastikul on vaja tõsta, siis pakuti välja terve rida muudatusi, mis loodetavasti annavad võimaluse olla huvitav sponsoritele.

Esimese asjana pakuti välja, et suusatamises saavad olema vaid traditsionaalsed distantsid 10/15, 15/30 ja 30/50 km. Taotluslikult on soov muuta suusatamine kõikidele potentsiaalsetele murdmaasuusatamise jälgijatele arusaadavaks. Eestlasest suusatamise huvilisele on asjad olnud arusaadavad kogu aeg, probleem seisnevat televaatajates, kus murdmaasuusatamine pole justkui elu osa.

Uue kontseptsiooni kohasel hakatakse sprindi distantse sõitma vaid vabas sõiduviisis, millesse tuuakse sisse suusakrossi elemente. Samuti oli ettepanek muuta sprint lühemaks, distantsi läbimise ajaks pakuti välja aeg 2.45.