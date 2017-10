Miks peaks asjasse puutuma Rodman? Ta külastas planeedi kõige suletumat riiki esmakordselt 2013. aastal. Rodman kohtus diktaatori Kim Jong-uniga ja väitis, et Põhja-Korea liider on tema „sõber elu lõpuni“.

Eelmine lause võib kõlada naljana, kuid viimaste kuude jooksul on peaaegu kõik maailma mainekamad ajalehed võtnud spekuleerida, et äkki mängibki üks aegade värvikamaid spordi suurkujusid USA ja Põhja-Korea suhete juures võtmerolli. Ühtaegu tulevad uudised korealaste ähvardustest USA vastu tuumarelva kasutada, samal ajal lubab viimaste president Donald Trump napisõnalistes säutsudes Aasia riigi lihtsalt maatasa teha.

Dennis Rodmani mäletate? Viiekordne NBA korvpalliliiga tšempion, kes noppis matšis Indiana Pacersi vastu 34 lauapalli. Legendaarne kaitsemängija, kes pani selga valge pulmakleidi ja väitis, et abiellus iseendaga. Võimalik, et just tema mängib olulist rolli tuumasõja ärahoidmisel.

Tegelikult tundus kõik pigem komejandina. Kuni asi võttis ootamatu pöörde. Nimelt nõudis Rodman Twitteris, et Põhja-Korea vabastaks ameeriklasest vangi Kenneth Bae. Aasta hiljem pääseski mees koju, kuigi talle oli määratud 15 aastat sunnitöölaagrit. „Tahan tänada Rodmanit, sest tema oli minu vabastamise katalüsaator,“ ütles Bae eelmis aasta mais. USA võimud on kinnitanud, et tegelikult polnud korvpalluril asjaga seost.

Dennis Rodman pole kunagi häbenenud teistest erineda! (AFP)

Bae vabastamispalvega Rodmani välispoliitiline karjäär ei piirdunud. Tänavu 13. juulil sõitis ta taas oma sõbra Kim Jong-uni juurde. Võib-olla poleks mehe järjekordne reis erilist furoori tekitanudki, kui samal päeval poleks Põhja-Korea vabastanud vanglast Otto Warmbieri. USA üliõpilane peeti kinni, sest püüdis endale suveniiriks varastada üht propagandaplakatit. Lugu lõppes siiski traagiliselt, sest Warmbier suri 19. juulil Cincinnati haiglas.

„Olin tema vabastamist nähes üliõnnelik, kuid samal päeval saime teada, et ta on haige. Seda ei osanud keegi arvata,“ kommenteeris Rodman, kes avaldas Warmbieri perele kaastunnet. Endise korvpalluri agent Chris Vollo selgitas hiljem meediale, et enne Põhja-Koreasse lendamist oli Rodman kolmel korral palunud Warmbieri vabastamist, et ka korealased näitaksid üles head tahet.

Nõuab Nobeli rahupreemiat

Kaks riiki on omavahelise suhtluse sisuliselt külmutanud, kuid üks pöörase ajalooga korvpallur püüab maailmale kinnitada, et Kim Jong-uni on valesti mõistetud. Rodmani sõnul laulab ta koos Kimiga karaoket ja kardetud diktaator on tegelikult mõistlik mees. Kossumehe väljaütlemised panevad paljusid kulmu kergitama.

Kas Rodmanist võibki saada võtmeisik, kes USA ja Põhja-Korea suhted vähemalt mingil määral taastab? Washington Post ei pea seda igal juhul võimatuks, sest tegemist on ilmselt ainsa inimesega maailmas, kelle sõprade hulka kuuluvad nii Donald Trump kui ka Kim Jong-un.

Viimase Põhja-Korea külastuse ajal uuriti Rodmanilt, kas president Trump on tema visiidist teadlik. „Olen kindel, et see teeb teda õnnelikuks, sest tahan siin teostada asju, mida mõlemad vajame,“ vastas 56aastane mees.

Paljud ajalehed küsivad, kas Rodmani reiside taga on tõesti USA president isiklikult? Esialgu ilmselt ei olnud, sest korvpalluri ja Kimi väidetav sõprussuhe algas juba nelja aasta eest, Trump valiti presidendiks mullu.

Huvitav on ka tõik, et Trump kuulub Rodmani sõprade ringi veelgi kauem – 2009. ja 2013. aastal osales Rodman Trumpi telesaates „Kuulsuse õpipoiss“. Meeste ühiste huvide hulka kuulub ka USAs populaarne profimaadlus.

„Donald Trump on juba palju aastaid minu hea sõber. Me ei vaja järjekordset poliitikut, vajame ärimeest, nagu härra Trump!“ teatas Rodman USA presidendikampaania ajal.

Praegu on veel segane, kas tõesti on tänapäeval võimalik, et Dennis Rodman kuulub USA välispoolitikas niiditõmbajate hulka. Või liigitub kogu teema pigem vandenõuteooriate valdkonda?

„See võib kõlada sürreaalselt, kuid kahe riigi vahel tekkinud pingete taustal, mille aluseks on Põhja-Korea tuumaprogramm, võib sõja ärahoidmise juures võtmerolli mängida just Rodman,“ kirjutab The Guardian.

Keda ja kui palju uskuda? Üks fakt on siiski kivisse raiutud, Kim Jong-un on Dennis Rodmanit korduvalt võõrustanud.

Kossumees ise on veendunud, et ajab õiget asja: „Kui mind ei valita järgmise Nobeli rahupreemia konkursil esikolmikusse, siis on maailmas midagi tõsiselt valesti.“ Seni pole seda veel juhtunud.

