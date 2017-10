Ent too stsenaarium on äärmiselt ebatõenäoline, sest Wilson lausus ralli eel, et tema peamine eesmärk on kindlustada Walesis sõitja tiitel. Ja ta lisas, et kui saab kuidagi seda mõjutada, siis seda ka teeb. Teisisõnu, jätkuvalt tiheda rebimise puhul paluks Wilson hiljemalt homme Tänakul viisakalt Ogier endast mööda lasta.

Mitte, et ralli saatus selge oleks – kaugel sellest –, aga säärase lõppjärjestuse puhul saaks M-Sport homme õhtul tähistada nii meeskondlikku kui ka individuaalset maailmameistritiitlit. Tõsi, kui Tänak nopiks punktikatselt maksimaalsed viis silma ning prantslane jääks nullile, jõuaks meie mees enne hooaja viimast rallit Ogier'st 29 punkti kaugusele. See säilitaks Tänakule matemaatilise tiitlišansi ka Austraaliaks.

Eestlane pidi korduvalt tõdema, et tema Ford Fiesta WRC tasakaal on paigast ära. „Autol pole head tasakaalu, asi on diferentsiaalides,“ lausus Tänak eilse viimase katse lõpus ralliraadiole. „See ajab päris närvi, sest näeme oma silmaga, kuhu aeg kaob.“

DMACKi rehvidel kihutav Evans oli terve päev omaette klassist. Kui ta katset ei võitnud, andis võitjale halvimal juhul ära 1,1 sekundit. Kui tehnika alt ei vea, näikse waleslane liikuvat oma karjääri esimese rallivõidu suunas. Ogier kirstunaelaks osutus ralli pikima katse esimene läbimine (SS4, 35,14 km), kus ta loovutas Evansile 14,2 ja Tänakule 10,2 sekundit. Otsest põhjust viienda tiitli suunas liikuv prantslane ajakaotusele ei leidnudki, kuid lausus päeva lõpus, et pärast lõunapausi käitub tema Ford hoopis paremini ja seda on näha ka aegadest.

Evans: „Tore on liider olla ja meie positsioon on hea, aga ralli võtmepäev on homme (täna - toim.). Viimasel katsel võinuks meie aeg parem olla, aga polnud ka kuigi head tunnet, nii et pole hullu.“

Tänane võistluspäev algab kell 9.55, plaanis on üheksa kiiruskatset (neist viimane algab kell 21.44). Pühapäeval läheb esimene auto rajale kell 10.34, punktikatse algab kell 14.18.

***

Walesi ralli 7. kiiruskatse järel