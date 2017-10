JALGPALL

Poolaeg, 1:0 Florale. Mingit pinget Lillekülas enam tunda polegi. Tammeka peaks lööma vähemalt kaks väravat, et takistada Flora tiitlivõitu. Samas tuleb tõdeda, et Tammeka pole väravale lähedale jõudnudki. Üsna palju lüüakse pikka palli ette, kuid need klaaritakse Flora keskkaitsepaari Joonas Tamm-Madis Vihmann poolt. Ka Flora mäng on veidi heitlik. Kohati liigub sööt hästi, kuid paaril korral on juhe kokku jooksnud. Mäng jääb justkui seisma, kuid Arno Pijpersi käratuste peale ärgatakse taas üle.