JALGPALL

Ilmataat pööras mõnda aega tagasi ära ja see tähendab ainult üht: peagi selgub jalgpalli Eesti meister! See võinuks juhtuda ka eile (kui Levadia oleks Narva Transile kaotanud), kuid täna on tõenäosus juba väga suur. Flora võõrustab Lillekülas Tartu Tammekat ja kodumeeskonnale piisab tiitli tagamiseks ka viigist. 20 minutit enne matši algust on Lilleküla tribüünidel kümmekond inimest, tuul puhub ja vihma sajab. Ilusat jalgpalliõhtut!