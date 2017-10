Aastaid energiajoogifirma Red Bulliga koostööd teinud Sildaru oodatakse 6. novembriks Salzburgi lähedal asuvasse Red Bulli treeningu- ja taastusravikeskusse, kus plaanitakse olla minimaalselt kolm nädalat, kirjutab Delfi.

Seni on Sildaru taastusravi saanud Eestis, kuid peagi viib tee ta Austriasse. „Kontakt nendega tekkis Eesti Red Bulli kaudu,” tutvustab olukorda Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. „Natuke uurisime internetist tausta juurde. Kõige senise põhjal tundub, et tegemist on päris hea kohaga.“

Salzburgist umbes 15–20 km kaugusel asuvas taastusraviasutuses on praeguseks kokku lepitud kohtumised raviarsti ja füsioterapeudiga.