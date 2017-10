Viienda järjestikuse autoralli MM-tiitli suunas liikuv Sebastien Ogier (M-Sport) jõudis eilse Walesis ümmarguselt vinge tähiseni.

Nimelt oli eilse eelviimase ja kogu ralli kuuenda kiiruskatse (Sweet Lamb 2, 4,24 km) võit prantslasele karjääri 500. Ja et sündmus veelgi sümboolsem oleks, juhtus see samas, kus tema elu esimene aastal 2008.

"See on lahe lugu! Paistab, et mulle meeldib Sweet Lamb," lausus Ogier pressiteate vahendusel.